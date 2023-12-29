2023 год стал для Нидерландов самым влажным и жарким с начала наблюдений

Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) в обзоре климатических итогов 2023 года назвал его самым теплым и влажным за всю историю наблюдений, начиная с 1906-го.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В обзоре KNMI констатируется, что во всем мире 2023 год войдет в историю как самый теплый за историю наблюдений. Рекордными стали также показатели температуры морской воды и повышение уровня моря.

Из-за непрерывных дождей последних дней и чрезвычайно влажного начала года в Нидерландах в 2023-м выпало рекордное количество осадков – около 1060 миллиметров при норме в 795 миллиметров, то есть на четверть больше.

Климатолог KNMI Петер Зигмунд считает, что причиной влажного года в Нидерландах стало частично глобальное потепление, но объясняет, что даже в будущем год с более чем 1000 миллиметров осадков останется исключением.

"Из-за изменения климата мы получим более влажные осень и зиму, и это сбывается при всех сценариях, даже если мы прекратим выбрасывать парниковые газы сейчас. Но такое количество дождей, как в этом году, останется экстремальным", – сказал Зигмунд.

Со средней температурой 11,8 градусов по Цельсию 2023 год также стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений в Нидерландах.

Это произошло не благодаря нескольким аномальным погодным явлениям – в частности мягкой зиме в начале года. В новогоднюю ночь-2023 средняя температура составила рекордные 16,9 градусов тепла. А самая холодная температура в стране в этот день была лишь минус 10,1 градуса.

Как сообщалось, для Ирландии 2023 год оказался самым теплым в истории наблюдений, побив рекорды предыдущего года.