Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи ескалацію конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, заявив, що "правильною відповіддю" на дії терористичного угрупування не є "знищення цілої території" або "бомбардування цивільних об'єктів".

Його заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент сумнівається, що Ізраїлю вдасться повністю знищити ХАМАС.

"Якщо це (знищення ХАМАС – ред.) мета, то війна триватиме десять років", – сказав він.

Макрон закликав "ізраїльську владу уточнити свою мету" у цій боротьбі.

Він також закликав "подвоїти зусилля для досягнення тривалого припинення вогню, забезпечити звільнення всіх заручників, які все ще утримуються ХАМАС, і надати населенню Гази допомогу, якої вони терміново потребують".

О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. У понеділок Катар як посередник успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.

Вранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з ХАМАС.

Уранці 1 грудня пресслужба армії Ізраїлю поінформувала, що ХАМАС порушив перемир'я в секторі Гази і відкрив вогонь по ізраїльській території, ізраїльські військові відновили бойові дії.