Экс-глава МИД Германии: Европе нужно собственное ядерное оружие для сдерживания России

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер считает, что ЕС нужно собственное ядерное оружие для эффективного сдерживания России.

Его заявление в интервью Zeit Online приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Фишер отметил, что "мир изменился" и президент России Владимир Путин "также работает с ядерным шантажом".

Бывший немецкий министр считает недостаточными ядерные арсеналы Франции и Великобритании "как ответ на изменившуюся ситуацию".

Кроме того, Фишер призвал немецкое правительство инвестировать в вооружение обычными вооружениями.

"Мы должны восстановить наш потенциал сдерживания. Пока у нас есть сосед, Россия, которая придерживается имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания этой России", – сказал он.

Однако этого невозможно достичь "с помощью долгового тормоза и сбалансированных бюджетов".

Напомним, в ноябре издание Financial Times писало, что США, Великобритания и Франция прошлой осенью предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия в ее полномасштабной войне против Украины, что на длительное время устранило ядерную угрозу из российской риторики.