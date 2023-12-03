Україна відкрила КПП на кордоні з Польщею для виїзду порожніх фур

Україна відкрила КПП "Угринів – Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, що є першим з тих кроків для розблокування кордону, які вже погодили Київ та Варшава.

Як пише "Євроейська правда", про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков оголосив, що "Угринів – Долгобичув", який зазвичай працював лише для легкового транспорту й автобусів, почне пропускати на виїзд з України порожні вантажівки масою 7,5 тон та більше.

Про це домовилися з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE).

Порожні вантажівки і цистерни зможуть використовувати цей КПП для виїзду з 4 грудня. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

"Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо, у п’ятницю представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві та погодили кілька пунктів з метою вирішити ситуацію з блокадою польських перевізників, яка триває з 6 листопада.

Також з п’ятниці до блокади долучилися словацькі перевізники.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.