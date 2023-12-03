Украина открыла КПП на границе с Польшей для выезда пустых фур

Украина открыла КПП "Угринов – Долгобичув" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины, что является первым из тех шагов для разблокирования границы, которые уже согласовали Киев и Варшава.

Как пишет "Евроейская правда", об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков объявил, что "Угринов – Долгобичув", который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов, начнет пропускать на выезд из Украины пустые грузовики массой 7,5 тонн и более.

Об этом договорились с Министерством инфраструктуры Польши, Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE).

Пустые грузовики и цистерны смогут использовать этот КПП для выезда с 4 декабря. Пока он будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно. Пропускная способность в сутки будет составлять более 100 грузовиков.

"Открытие "Угринова" является первым пунктом из перечня мероприятий, которые мы реализуем для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Работаем над тем, чтобы как можно скорее снять блокаду с учетом интересов нашего рынка и государства", – отметил Кубраков.

Напомним, в пятницу представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве и согласовали несколько пунктов с целью решить ситуацию с блокадой польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября.

Также с пятницы к блокаде присоединились словацкие перевозчики.

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