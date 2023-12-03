У ключовому аеропорту Нідерландів через наближення снігопаду скасували понад сотню рейсів

В аеропорту Амстердаму "Схіпхол" через наближення негоди вже скасували понад сотню рейсів на другу половину дня.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На сайті аеропорту близько опівдня зазначали, що скасовано майже 150 рейсів, які мали прямувати з або до Амстердаму у другій половині дня 3 грудня.

Головна авіалінія-користувач аеропорту KLM повідомила у коментарі ЗМІ, що скасувала 65 рейсів, які мали вирушати після обіду та ввечері.

Циклон очікувано накриє Нідерланди після обіду у неділю. При цьому очікується, що випаде не більше 3 см снігу.

Нагадаємо, протягом суботи через погоду були перебої у роботі аеропорту у шотландському Глазго, також призупиняв роботу аеропорт Мюнхена.