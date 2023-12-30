Польща продовжує перевірку, чи не падали елементи ракети на її території

У Люблінському воєводстві Польщі біля кордону з Україною у суботу шукатимуть можливі елементи ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах 29 грудня.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

30 грудня на території Люблінського воєводства будуть проведуть наземні пошуки "можливих елементів об'єкта", який порушив польський повітряний простір під час повітряної атаки Росії на українські міста вранці 29 грудня.

Орієнтовна зона порушення повітряного простору Польщі, інфографіка RMF FM

В операції будуть задіяні близько 480 членів 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї Надбужанської бригади територіальної оборони.

"Метою пошуків є остаточне підтвердження того, що на польській території не залишилося жодного елемента об'єкта. Дії солдатів відбуватимуться на південний схід від Замостя", – деталізували у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб Польщі у п'ятницю, 29 грудня, заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

До МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного Росії.

Російський дипломат після того заявив, що Москва хоче побачити "конкретні докази", перш ніж давати якісь пояснення.