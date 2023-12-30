Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории

В Люблинском воеводстве Польши у границы с Украиной в субботу будут искать возможные элементы ракеты, которая нарушила воздушное пространство Польши во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам 29 декабря.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".

30 декабря на территории Люблинского воеводства будут проведут наземные поиски "возможных элементов объекта", который нарушил польское воздушное пространство во время воздушной атаки России на украинские города утром 29 декабря.

Ориентировочная зона нарушения воздушного пространства Польши, инфографика RMF FM

В операции будут задействованы около 480 членов 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны.

"Целью поисков является окончательное подтверждение того, что на польской территории не осталось ни одного элемента объекта. Действия солдат будут происходить на юго-восток от Замостья", – детализировали в сообщении.

Напомним,Генштаб Польши в пятницу, 29 декабря, заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

В МИД Польши вызвали для объяснений временного поверенного России.

Российский дипломат после этого заявил, что Москва хочет увидеть "конкретные доказательства", прежде чем давать какие-то объяснения.