Литва получила 50 легких тактических авто от США, заказанных 4 года назад

В Литву прибыли 50 легких тактических автомобилей от американского производителя, контракт на закупку которых подписали около 4 лет назад.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве объявили, что первая фаза закупки Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) по контракту 2019 года завершились.

"50 новых единиц прибыли в Литву вчера во исполнение контракта 2019 года с правительством США о закупке 200 JLTVs. Второй контракт, подписанный в 2022 году, обеспечит еще 300 таких машин в начале следующего года", – отмечается в сообщении.

Напомним, в 2022 году Литва передала Украине более 60 своих бронетранспортеров М113.

Также недавно Литва анонсировала закупку новых оптических прицелов за 34 млн евро, а также договорилась со Швецией о приобретении мобильной системы ПВО.

В стране допускают введение налога на оборону со следующего года.