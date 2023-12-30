Литва получила 50 легких тактических авто от США, заказанных 4 года назад
В Литву прибыли 50 легких тактических автомобилей от американского производителя, контракт на закупку которых подписали около 4 лет назад.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".
В ведомстве объявили, что первая фаза закупки Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) по контракту 2019 года завершились.
"50 новых единиц прибыли в Литву вчера во исполнение контракта 2019 года с правительством США о закупке 200 JLTVs. Второй контракт, подписанный в 2022 году, обеспечит еще 300 таких машин в начале следующего года", – отмечается в сообщении.
Напомним, в 2022 году Литва передала Украине более 60 своих бронетранспортеров М113.
Также недавно Литва анонсировала закупку новых оптических прицелов за 34 млн евро, а также договорилась со Швецией о приобретении мобильной системы ПВО.
В стране допускают введение налога на оборону со следующего года.