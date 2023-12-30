Віцепрезидентка Єврокомісії: Членство України в ЄС – питання років, не десятиліть

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова вважає, що процес вступу України в ЄС не триватиме десятиліттями, хоч і потребує певного часу.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Právo, яке наводить Novinky, передає "Європейська правда".

"Я б воліла говорити про роки", – сказала Юрова, відповідаючи на питання, чи процес вступу України в ЄС є питанням років чи десятиліть.

Вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже розпочалися переговори про вступ, є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. "Цього року, однак, Союз, безумовно, не буде розширюватися за рахунок нових країн, тому переговори не будуть йти швидко", – сказала віцепрезидентка ЄК.

"Я рада, що ідея "повного членства або не членства" більше не застосовується. Ми визначили кілька сфер, в яких держави-кандидати можуть наблизитися до Союзу, не будучи його членами. Держави можуть зв'язуватися з ЄС цифровим, енергетичним, транспортним зв'язком, ми можемо визнавати кваліфікацію один одного, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане членом ЄС", – зазначила Юрова.

Вона також вважає, що з моральної точки зору було б дуже проблематично сказати Україні спочатку врегулювати територіальні проблеми, а потім говорити про вступ.

"Правильно, що зусилля українців йдуть у двох напрямках. З одного боку, це надзвичайні зусилля, спрямовані на перемогу у війні, навіть незважаючи на те, що ресурси на російській стороні набагато більші, особливо людські. Водночас, Україна робить неймовірну роботу з впровадження реформ, яких вона потребує і яких прагне в умовах війни.

Досі ми вимагали прийняття двох антикорупційних законів, закону проти лобізму та закону про меншини. Однак після відкриття переговорів про вступ почнеться набагато більше роботи, всі українські закони мають бути адаптовані до європейського законодавства. Це початок дійсно складного процесу, і українці повідомляють, що вони до нього готові", – пояснила Юрова.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

Читайте також: Поразка Орбана чи перемога України? Деталі та наслідки рішення історичного саміту ЄС.