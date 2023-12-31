Поблизу столиці Ісландії може відновитися виверження вулкана

Науковці бачать ознаки наближення нового виверження вулкану на півострові Рейк’янес в Ісландії, де нещодавно закінчилося попереднє.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Спостережні прилади вказують, що магма у районі на північ від містечка Гріндавік досягла приблизно тих же рівнів, що й перед першим вирверженням, і її накопичення триває.

У зв’язку з цим може знову зрости сейсмічна активність у цьому районі, як і перед першим виверженням, коли магнітуда окремих поштовхів перевищувала 4.

Нове виверження ймовірно станеться у тому ж місці, що й виверження 18 грудня. Норвезьке метеорологічне агентство повідомило, що цілодобово відстежує ситуацію, щоб дати попередження якомога раніше.

Встановлені суспільним мовником камери довкола зони виверження продовжують працювати 24/7.

Нагадаємо, виверження на півострові Рейк’янес почалося ввечері 18 грудня і було інтенсивнішим, ніж попередні виверження у цій частині Ісландії в попередні роки. 22 грудня виверження раптово припинилося.

Були побоювання, що потік лави піде у напрямку міста, тому Гріндавік намагалися завчасно захистити за допомогою мурів. Місцевих мешканців кілька разів евакуйовували – на етапах очікування виверження і тоді, коли воно врешті почалося.