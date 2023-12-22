Вулкан поблизу столиці Ісландії "затих", але виверження ще може відновитися

Виверження на півострові Рейк’янес фактично припинилося, але це може бути паузою перед новою фазою, а не його остаточним завершенням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV.

Основні кратери у 4-кілометровому розломі, з яких вивергалася лава, вже неактивні. Водночас є ознаки того, що у цьому районі знову накопичується лава, відтак виверження може поновитися.

Метеорологічне агентство з початку доби зафіксувало у районі понад 20 дрібних підземних поштовхів.

За словами представниці агентства Крістін Йонсдоттір, хоча виверження вже не відбувається, ситуація може швидко змінитися і краще проявити додаткову обережність, оскільки поруч з зоною виверження розташована важлива інфраструктура.

Геофізик Магнус Тумі Гудмундссон каже, що процес накопичення лави перед новим виверженням може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, але може статися і так, що у цьому місці його вже не буде.

Нагадаємо, виверження на півострові Рейк’янес почалося ввечері у понеділок і було інтенсивнішим, ніж попередні виверження у цій частині Ісландії в попередні роки.

Початку виверження передували кілька тижнів підвищеної сейсмічної активності, що сильно пошкодила будинки багатьох мешканців прилеглого містечка Гріндавік.

Були побоювання, що потік лави піде у напрямку міста, тому Гріндавік намагалися завчасно захистити за допомогою мурів. Місцевих мешканців кілька разів евакуйовували.