Вблизи столицы Исландии может возобновиться извержение вулкана

Ученые видят признаки приближения нового извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, где недавно закончилось предыдущее.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Наблюдательные приборы указывают, что магма в районе к северу от городка Гриндавик достигла примерно тех же уровней, что и перед первым извержением, и ее накопление продолжается.

В связи с этим может снова возрасти сейсмическая активность в этом районе, как и перед первым извержением, когда магнитуда отдельных толчков превышала 4.

Новое извержение вероятно произойдет в том же месте, что и извержение 18 декабря. Норвежское метеорологическое агентство сообщило, что круглосуточно отслеживает ситуацию, чтобы дать предупреждение как можно раньше.

Установленные общественным вещателем камеры вокруг зоны извержения продолжают работать 24/7.

Напомним, извержение на полуострове Рейкьянес началось вечером 18 декабря и было более интенсивным, чем предыдущие извержения в этой части Исландии в предыдущие годы.

Были опасения, что поток лавы пойдет в направлении города, поэтому Гриндавик пытались заблаговременно защитить с помощью стен. Местных жителей несколько раз эвакуировали – на этапах ожидания извержения и тогда, когда оно наконец началось.

22 декабря извержение внезапно прекратилось.