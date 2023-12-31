Королева Данії оголосила про зречення від престолу

Королева Данії Маргрете ІІ, яка править країною вже 52 роки, 14 січня залишить королівський престол.

Про це монархиня оголосила під час новорічної промови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV2.

"Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку", – заявила королева.

Зміна престолу відбудеться 14 січня 2024 року, коли кронпринц Фредерік стане королем Данії.

Після засідання Державної ради прем'єр-міністр оголосить про зміну престолу в замку Крістіансборг.

фото Keld Navntoft/Ritzau

Королева раніше заявляла, що буде залишатися монархом до самої смерті.

Своїм відходом Маргрете також пориває з традицією, якої королівський дім дотримувався протягом багатьох поколінь.

Королева Маргрете II посіла трон 14 січня 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка IX.

"Я вирішила, що зараз настав відповідний час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я стала наступницею мого улюбленого батька – я залишу посаду королеви Данії", – сказала Маргрете.

Після зміни престолу королева продовжуватиме титулуватися Її Величністю.

Протягом 2023 року королева перенесла операцію на спині, і це дало привід замислитися над тим, чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню, про що було сказано в історичній новорічній промові.

"Операція, природно, також дала привід для роздумів про майбутнє – чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню", – сказала королева.

Таким чином, це була також остання новорічна промова королеви.

Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен відреагувала на новину про те, що королева Данії йде у відставку після 52 років перебування на троні.

"Від імені всього населення я хотіла б висловити найглибшу подяку Її Величності Королеві за її життєву відданість і невтомні зусилля на благо Королівства", – заявила вона.

Прем'єр-міністерка назвала королеву Маргрете "уособленням Данії".

"Багато хто з нас ніколи не знав іншого монарха. Королева Маргрете є уособленням Данії і протягом багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація", – йдеться в її заяві.

Нагадаємо, під час візиту до Данії у серпні президент Володимир Зеленський зустрічався і з королевою Маргрете.

У червні стало відомо, що 83-річна данська королева Маргрете ІІ за порадою лікарів вирішила відмовитись від куріння, яке вона почала у 17-річному віці.

На початку року Маргрете поділилася враженнями про свої дві зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним у відвертому інтерв'ю данській газеті.

Вона розповіла, що коли зустрічалася з Путіним у 2011 і 2014 роках, у неї не склалося позитивного враження про нього.

"Пам'ятаю, я подумала, що він не був приємним. Я ніколи в житті не бачила таких холодних очей", – сказала королева в розлогому інтерв'ю газеті Weekendavisen.