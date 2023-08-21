Зеленський зустрівся з королевою Данії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Копенгагена зустрівся із королевою Маргрете II та членами королівської родини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пресслужба президента оголосила на офіційних сторінках.

Зеленський зазначив, що Київ цінує особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні.

Разом з Оленою @ZelenskaUA зустрілися з Її Високістю Королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини.



Висловили вдячність за підтримку всіх важливих гуманітарних зусиль. Дякуємо уряду, парламенту та всім громадянам Данії за солідарність з Україною. pic.twitter.com/e5pzS9HVt1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2023

"Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас… Дякуємо данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні. Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", – прокоментував Володимир Зеленський.

Данське DR зазначає, що через візит Зеленського королева Маргрете перервала літню відпустку, щоб особисто зустрітися з ним.

Перед цим український президент виступив у парламенті Данії.

Нагадаємо, на зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Міністр оборони Данії сказав, що умовою надання винищувачів Україні є їхнє використання виключно над територією України.

Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.