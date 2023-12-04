На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею почали пропускати порожні вантажівки

У ніч на понеділок, 4 грудня у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" на польсько-українському кордоні розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".

Станом на 7:00 ранку 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Нагадаємо, напередодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про відкриття КПП "Угринів – Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, що є першим з тих кроків для розблокування кордону, які вже погодили Київ та Варшава.

Минулої п'ятниці представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві та погодили кілька пунктів з метою вирішити ситуацію з блокадою польських перевізників, яка триває з 6 листопада.

Також з п’ятниці до блокади долучилися словацькі перевізники.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.