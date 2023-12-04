На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей начали пропускать пустые грузовики

В ночь на понедельник, 4 декабря в пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" на польско-украинской границе начали оформление пустых тяжеловесных грузовиков.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 7:00 утра 4 декабря в пункте пропуска "Угринов" на выезд из Украины пограничники оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т.

Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

Напомним, накануне министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил об открытии КПП "Угринов – Долгобычув" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины, что стало первым из тех шагов для разблокирования границы, которые уже согласовали Киев и Варшава.

В прошлую пятницу представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве и согласовали несколько пунктов с целью решить ситуацию с блокадой польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября.

Также с пятницы к блокаде присоединились словацкие перевозчики.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.