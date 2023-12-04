Прем’єр Болгарії впевнений, що парламент подолає вето президента щодо передачі БТР Україні

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков прогнозує, що парламентська більшість відхилить вето, накладене президентом Руменом Радевим на угоду про постачання бронетранспортерів Україні.

Денкова, як пише "Європейська правда", цитує Novinite.

"Це вето буде подолано, тому я не бачу, що коментувати", – коротко сказав болгарський прем'єр.

Віцепрем'єрка, міністерка закордонних справ Марія Габріель зі свого боку висловила жаль з приводу накладення вето на угоду про безоплатну передачу Україні броньованої бойової техніки. Вона зазначила, що потреба у 100 БТР з озброєння Міністерства внутрішніх справ для самої Болгарії відпала.

"Рішення було узгоджене з необхідними структурами, щоб зробити позицію Болгарії чіткою. Якщо ці дебати призведуть до того, що громадян знову запевнять у втраченій необхідності і вкотре задекларують солідарність з Україною, то це лише питання часу, коли Народні збори виконають свою роботу. На тлі попередніх дебатів я не очікую зміни позиції Народних зборів", – сказала Габріель.

У понеділок президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву бронетранспортерів.

Своє рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Радев підкреслив, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.

За його словами, броньована транспортна техніка могла б бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні.

Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.