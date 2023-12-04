Премьер Болгарии уверен, что парламент преодолеет вето президента на передачу БТР Украине

Премьер-министр Болгарии Николай Денков прогнозирует, что парламентское большинство отклонит вето, наложенное президентом Руменом Радевым на соглашение о поставках бронетранспортеров Украине.

Денкова, как пишет "Европейская правда", цитирует Novinite.

"Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу, что комментировать", – коротко сказал болгарский премьер.

Вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль со своей стороны выразила сожаление по поводу наложения вето на соглашение о бесплатной передаче Украине бронированной боевой техники. Она отметила, что потребность в 100 БТР из вооружения Министерства внутренних дел для самой Болгарии отпала.

"Решение было согласовано с необходимыми структурами, чтобы сделать позицию Болгарии четкой. Если эти дебаты приведут к тому, что граждан снова уверят в утраченной необходимости и в очередной раз задекларируют солидарность с Украиной, то это лишь вопрос времени, когда Народное собрание выполнит свою работу. На фоне предыдущих дебатов я не ожидаю изменения позиции Народного собрания", – сказала Габриэль.

В понедельник президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров.

Свое решение Радев мотивировал тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".

Радев подчеркнул, что не были учтены ни задачи военного времени, возложенные на МВД, ни потребности Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.

По его словам, бронированная транспортная техника могла бы быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев.

Напомним, 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября – в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.