У Бельгії знищили 20 тисяч птахів через спалах грипу

Бельгія повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N1 на птахофабриці в північно-західній частині країни.

Про це повідомила в понеділок Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (WOAH), пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Спалах, який став першим в цьому сезоні, був виявлений в Діксмьойде, недалеко від Франції.

Він забрав життя 95 птахів і призвів до знищення решти стада з 20 100 голів птиці, повідомила організація, посилаючись на інформацію бельгійської влади.

Пташиний грип, який призвів до знищення сотень мільйонів птахів у минулі роки, зазвичай вражає Європу восени і взимку.

Нещодавно він був виявлений на фермах у більшості сусідніх з Бельгією країн – зокрема у Франції, Нідерландах та Німеччині.

Агентство ЄС з безпеки харчових продуктів повідомляло, що епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.