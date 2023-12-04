В Бельгии уничтожили 20 тысяч птиц из-за вспышки гриппа

Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на птицефабрике в северо-западной части страны.

Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH), пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вспышка, которая стала первой в этом сезоне, была обнаружена в Диксмойде, недалеко от Франции.

Она унесла жизни 95 птиц и привела к уничтожению остального стада из 20 100 голов птицы, сообщила организация, ссылаясь на информацию бельгийских властей.

Птичий грипп, который привел к уничтожению сотен миллионов птиц в прошлые годы, обычно поражает Европу осенью и зимой.

Недавно он был обнаружен на фермах в большинстве соседних с Бельгией стран – в частности во Франции, Нидерландах и Германии.

Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов сообщало, что эпидемия птичьего гриппа в Европе конца 2021-2022 года стала худшей из всех, которые отслеживались.