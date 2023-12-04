Моравецький вважає, що шанс схвалення його уряду в Сеймі Польщі зріс, "але не є великим"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що в останні дні після розбіжностей серед опозиції щодо лібералізації будівництва вітряних електростанцій шанси схвалення його уряду дещо зросли.

Слова Моравецького на понеділковій пресконференції у Варшаві цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Голову польського уряду запитали, з ким він веде переговори, щоб отримати вотум довіри для свого уряду в Сеймі.

"Моя впевненість в отриманні вотуму довіри для уряду в Сеймі зросла за останні кілька днів завдяки законопроєкту про вітряки", – сказав на це Моравецький, але застеріг, що ця впевненість "не є великою": "Це на рівні 20-30 відсотків, але вона є постійною".

На думку урядовця, законопроєкт про вітряки "є дуже небезпечним для поляків" і може спонукати частину парламентарів опозиційних партій відмовитись від підтримки кабміну на чолі з Дональдом Туском.

Законопроєкт, який має на увазі Моравецький, минулого тижня представили депутати "Польщі 2050" та "Громадянської коаліції". Він передбачає суттєву лібералізацію ринку вітрових електростанцій, зокрема розширює зони їхнього будівництва й послаблює регулювання галузі.

Критики законопроєкту, передусім із партії влади "Право і справедливість", стверджують, що він загрожує енергетичній безпеці Польщі та може бути наслідком лобізму власників ВЕС.

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 27 листопада, прийняв присягу нового уряду Моравецького, який не має достатньо голосів для затвердження у Сеймі.

Формально Матеуш Моравецький має два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

28 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив, що програмний виступ прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у Сеймі, ймовірно, буде представлено 11 грудня. Після промови Сейм має проголосувати за довіру до його уряду.