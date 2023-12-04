Моравецкий считает, что шанс одобрения его правительства в Сейме Польши вырос, "но он небольшой"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в последние дни после разногласий среди оппозиции по либерализации строительства ветровых электростанций шансы одобрения его правительства несколько возросли.

Слова Моравецкого на понедельничной пресс-конференции в Варшаве цитирует агентство РАР, сообщает "Европейская правда".

Главу польского правительства спросили, с кем он ведет переговоры, чтобы получить вотум доверия для своего правительства в Сейме.

"Моя уверенность в получении вотума доверия для правительства в Сейме выросла за последние несколько дней благодаря законопроекту о ветряках", – сказал на это Моравецкий, но предостерег, что эта уверенность "не является большой": "Это на уровне 20-30 процентов, но она является постоянной".

По мнению чиновника, законопроект о ветряках "очень опасен для поляков" и может побудить часть парламентариев оппозиционных партий отказаться от поддержки кабмина во главе с Дональдом Туском.

Законопроект, который имеет в виду Моравецкий, на прошлой неделе представили депутаты "Польши 2050" и "Гражданской коалиции". Он предусматривает существенную либерализацию рынка ветровых электростанций, в частности расширяет зоны их строительства и ослабляет регулирование отрасли.

Критики законопроекта, прежде всего из партии власти "Право и справедливость", утверждают, что он угрожает энергетической безопасности Польши и может быть следствием лоббизма владельцев ВЭС.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 27 ноября, принял присягу нового правительства Моравецкого, которое не имеет достаточно голосов для утверждения в Сейме.

Формально у Матеуша Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства, поэтому новые министры проработают самое позднее до середины декабря.

28 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что программное выступление премьер-министра Матеуша Моравецкого в Сейме, вероятно, будет представлено 11 декабря. После речи Сейм должен проголосовать за доверие к его правительству.