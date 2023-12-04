Порошенко рассказал, что его не выпустили за границу убеждать лидеров "скептических государств" ЕС

Пятый президент Украины и депутат оппозиционной "Европейской солидарности" Петр Порошенко подтвердил, что планировал встретиться в ноябре с руководством так называемых "скептических государств" ЕС, чтобы убедить их принять положительные для Украины решения, в частности, о начале переговоров о вступлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Петр Порошенко рассказал на брифинге в понедельник.

Лидер "Европейской солидарности" прокомментировал сообщение о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил намерения Порошенко встретиться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

"Действительно, я и мои службы обратились к лидерам государств, которые условно относят к скептикам. Среди них есть и Венгрия, и Словакия, и другие государства, где я предложил встретиться, обсудить ситуацию, для того, чтобы убедить лидеров государств, которых я очень хорошо знаю", – сказал Порошенко.

Он отметил, что несколько руководителей государств и правительств ответили ему и пригласили на встречу.

"Эти встречи, их было несколько, должны были состояться в ноябре. Я обратился официально с просьбой дать в ноябре разрешение на выезд. Мне было отказано", – рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что государства, о которых идет речь, должны "голосовать за выделение нам 50 млрд евро макрофинансовой помощи, они должны голосовать за приглашение нас в НАТО на Вашингтонском саммите, и с ними должны работать все, кто могут, все, кто их знают, чтобы обеспечить положительный результат".

Порошенко назвал решение не выпускать его из страны "бессмысленным, безосновательным и дискредитирующим не только оппозицию, но и демократию в Украине".

В то же время Порошенко подчеркнул, что с 1 по 8 декабря он планировал визиты исключительно в Польшу и США, и 1 декабря ему отказали в выезде уже на границе.

А на следующий день СБУ объявила, что Порошенко планировал встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, и, по разведывательным данным, российские спецслужбы якобы планировали использовать эту встречу для осуществления ИПСО против Украины.

В Венгрии на это отметили, что "не желают играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского", а подобные новости являются "еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в ЕС".