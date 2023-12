Умєров у Брюсселі обговорив з бельгійською колегою співпрацю оборонпрому

Міністр оборони України Рустем Умєров перебуває з візитом у Бельгії та обговорив з бельгійською візаві Людівін Дедондер співпрацю оборонної промисловості двох країн.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Рустем Умєров розповів про зустріч з міністеркою оборони Бельгії, зазначивши, що вони обговорювали плани з посилення двосторонньої співпраці, зокрема між оборонною промисловістю України та Бельгії.

Working in Belgium today.

Had a productive meeting with Belgian Defence Minister @DedonderLudivin.



Discussed our plans to strengthen bilateral cooperation, particularly, enhancing Ukraine-Belgian defence industry cooperation.

We also discussed on the possibility to host early… pic.twitter.com/2HEZVR7OpA