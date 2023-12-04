Умєров у Брюсселі обговорив з бельгійською колегою співпрацю оборонпрому

Міністр оборони України Рустем Умєров перебуває з візитом у Бельгії та обговорив з бельгійською візаві Людівін Дедондер співпрацю оборонної промисловості двох країн.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Рустем Умєров розповів про зустріч з міністеркою оборони Бельгії, зазначивши, що вони обговорювали плани з посилення двосторонньої співпраці, зокрема між оборонною промисловістю України та Бельгії.

Working in Belgium today.

Had a productive meeting with Belgian Defence Minister @DedonderLudivin.



Discussed our plans to strengthen bilateral cooperation, particularly, enhancing Ukraine-Belgian defence industry cooperation.

We also discussed on the possibility to host early… pic.twitter.com/2HEZVR7OpA December 4, 2023

"Також ми обговорили можливість запросити в Україну на початку наступного року представників бельгійського ОПК", – розповів міністр.

Він зазначив також, що подякував Бельгії за надану допомогу.

Також цього тижня у Вашингтоні пройде дводенна українсько-американська конференція з питань оборонно-промислової сфери. Її задумали як продовження Форуму оборонних індустрій, який проходив у Києві наприкінці вересня.

Нагадаємо, на форумі президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Голова МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому. У листопаді він закликав посилити співпрацю оборонних індустрій країн Європейського Союзу і країн, які хочуть стати членами ЄС.