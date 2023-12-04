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Умєров у Брюсселі обговорив з бельгійською колегою співпрацю оборонпрому

Понеділок, 4 грудня 2023, 17:20

Міністр оборони України Рустем Умєров перебуває з візитом у Бельгії та обговорив з бельгійською візаві Людівін Дедондер співпрацю оборонної промисловості двох країн.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Рустем Умєров розповів про зустріч з міністеркою оборони Бельгії, зазначивши, що вони обговорювали плани з посилення двосторонньої співпраці, зокрема між оборонною промисловістю України та Бельгії. 

"Також ми обговорили можливість запросити в Україну на початку наступного року представників бельгійського ОПК", – розповів міністр.

Він зазначив також, що подякував Бельгії за надану допомогу. 

Також цього тижня у Вашингтоні пройде дводенна українсько-американська конференція з питань оборонно-промислової сфери. Її задумали як продовження Форуму оборонних індустрій, який проходив у Києві наприкінці вересня.

Нагадаємо, на форумі президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій

Голова МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому. У листопаді він закликав посилити співпрацю оборонних індустрій країн Європейського Союзу і країн, які хочуть стати членами ЄС.

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