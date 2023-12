Умеров в Брюсселе обсудил с бельгийской коллегой сотрудничество оборонпрома

Министр обороны Украины Рустем Умеров находится с визитом в Бельгии и обсудил с бельгийской визави Людивин Дедондер сотрудничество оборонной промышленности двух стран.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Рустем Умеров рассказал о встрече с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер, отметив, что они обсуждали планы по усилению двустороннего сотрудничества, в частности между оборонной промышленностью Украины и Бельгии.

Working in Belgium today.

Had a productive meeting with Belgian Defence Minister @DedonderLudivin.



Discussed our plans to strengthen bilateral cooperation, particularly, enhancing Ukraine-Belgian defence industry cooperation.

We also discussed on the possibility to host early… pic.twitter.com/2HEZVR7OpA