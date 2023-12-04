Умеров в Брюсселе обсудил с бельгийской коллегой сотрудничество оборонпрома

Министр обороны Украины Рустем Умеров находится с визитом в Бельгии и обсудил с бельгийской визави Людивин Дедондер сотрудничество оборонной промышленности двух стран.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Рустем Умеров рассказал о встрече с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер, отметив, что они обсуждали планы по усилению двустороннего сотрудничества, в частности между оборонной промышленностью Украины и Бельгии.

Working in Belgium today.

Had a productive meeting with Belgian Defence Minister @DedonderLudivin.



Discussed our plans to strengthen bilateral cooperation, particularly, enhancing Ukraine-Belgian defence industry cooperation.

We also discussed on the possibility to host early… pic.twitter.com/2HEZVR7OpA December 4, 2023

"Также мы обсудили возможность пригласить в Украину в начале следующего года представителей бельгийского ОПК", – рассказал министр.

Он отметил также, что поблагодарил Бельгию за оказанную помощь.

Также на этой неделе в Вашингтоне пройдет двухдневная украинско-американская конференция по вопросам оборонно-промышленной сферы. Ее задумали как продолжение Форума оборонных индустрий, который проходил в Киеве в конце сентября.

Напомним, на форуме президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома. В ноябре он призвал усилить сотрудничество оборонных индустрий стран Европейского Союза и стран, которые хотят стать членами ЕС.