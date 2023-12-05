США нададуть Україні 20 тисяч тонн металу для будівництва захисту енергооб'єктів   

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту обʼєктів енергетики від атак РФ.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в межах підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.

Агентство зазначає, що компанія закуповує метал в українського виробника, після чого його транспортують на будівництво, де вже застосовується перша партія.

Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях, а бетонні конструкції навколо основної мережі Укренерго зводяться з березня 2023 року, йдеться в повідомленні.

Уточнюють, що рішення про захист енергетичних обʼєктів було прийнято урядом та Генеральним штабом ЗСУ, тоді як Агентство працює спільно з НЕК "Укренерго", яке формує завдання на проєктування та будівництво.

"Під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання у Великій Британії за нормативами та стандартами Великої Британії та США", – запевняє Агентство.

Раніше повідомляли, що США разом із партнерами працюють у трьох напрямках, щоб допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Перед цим США виділили Україні 25 мільйонів доларів на відновлення постраждалого від російських атак енергетичного сектора.

Нагадаємо, в середині листопада США анонсували 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.