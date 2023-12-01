У Білому домі розповіли, як допомагають Україні із захистом енергетичної інфраструктури

США разом із партнерами працюють у трьох напрямках, щоб допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

По-перше, за його словами, США зміцнюють можливості протиповітряної оборони України, щоб вона могла збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру.

Як зазначив Кірбі, в останніх пакетах допомоги США надали Україні батареї Patriot, системи ППО HAWK і Avenger для протидії безпілотним авіаційним системам та інші критичні засоби протиповітряної оборони.

Другий напрямок допомоги США — зміцнення критичної енергетичної інфраструктури України. Представник президентської адміністрації пояснив, що США надали захисне обладнання, зокрема сітки, арматуру та бар’єри Hesco, щоб вберегти критичну інфраструктуру. А експерти американських Міноборони та Міненергетики консультують українських посадовців щодо того, як використовувати це обладнання найбільш ефективно.

І третій вектор — резервне обладнання та запаси, які надають Україні. Йдеться про високовольтні автотрансформатори, промислові газові генератори та мобільне автономне обладнання, яке дозволить підвищити стійкість і запобігти втратам тепла та електроенергії, якщо Росія завдасть руйнівних ударів, зауважив посадовець.

"Схоже, що президент Путін має намір продовжувати цей конфлікт і вражати безпосередньо український народ у найхолодніші місяці року. Ми можемо і повинні зробити більше, щоб Україна була в найкращому становищі, щоб захистити себе та свою критично важливу енергетичну інфраструктуру протягом зими," — наголосив Кірбі.

Він додав, що це спільні зусилля Сполучених Штатів та 50 країн-партнерів, які складають Координаційну групу з енергетики G7 Plus. Разом вони постачають Україні необхідне енергетичне обладнання та запаси — генератори, інфраструктуру для підстанцій та інші засоби захисту.

Водночас Кірбі зазначив, для того, щоб США продовжували забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, захисним обладнанням і резервними запасами, Конгрес має ухвалити додаткове фінансування.

Раніше США виділили Україні 25 мільйонів доларів на відновлення постраждалого від російських атак енергетичного сектора.

Також стало відомо, що Німеччина надасть 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.