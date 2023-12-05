ВПС Британії почали навчання з виживання за Полярним колом

Королівські військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії почали навчання з виживання в Норвегії за Полярним колом, де температура сягає -20 °C.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Об'єднаного командування ВПС НАТО.

Згідно з повідомленням, під час навчань вони перевірять свої здатності до гнучкого бойового застосування: пережити напад, розосередитись в різних місцях і продовжувати діяти в надзвичайно складних умовах.

🇬🇧 personnel have conducted cold weather survival training in 🇳🇴 within the Arctic Circle with temperatures reaching -20 °C



The deployment facilitated 4th & 5th generation fighter integration with 🇬🇧Typhoons & 🇳🇴 F-35



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"Розуміння викликів, пов'язаних з діяльністю в умовах Крайньої Півночі, має вирішальне значення для успішної підтримки нашого особового складу і техніки в цих умовах", – йдеться в пресрелізі.

На першому етапі навчань артилеристи, тактичні зв'язківці, медики, кухарі, водії та інженери полку Королівських ВПС Британії прибули на авіаційну станцію Бардуфосс для проходження тренувань з виживання від Королівських ВПС Норвегії.

Згодом винищувачі RAF Typhoon перебазувались на південь на авіаційну станцію Орланд для тренувань з літаками F-35A Королівських ВПС Норвегії.

Вони проводять тренування з інтеграції винищувачів з метою посилення їхньої здатності діяти пліч-о-пліч один з одним, а також серію тренувань з ближньої авіаційної підтримки для відпрацювання надання повітряного прикриття наземним підрозділам.

Після завершення першої фази навчань протягом наступного тижня особовий склад і техніку ВПС продовжать випробовувати на міцність. Транспортний літак A400M Atlas буде розгорнутий для підтримки серій навчань.

Під час них оцінюватимуться процедури аеромедичної евакуації, перевірятимуться спроможності захисту сил і засобів, створюватимуться передовий пункт дозаправки в повітрі, а також здійснюватимуться навчальні вильоти разом з винищувачами Typhoon.

Раніше повідомляли, що Фінляндія, Велика Британія та Естонія протягом 4 і 5 грудня проведуть навчання в Балтійському морі з моніторингу та захисту підводної інфраструктури, а також протидії підводним військовим загрозам.

Навчання є частиною посилення спостереження й присутності в регіоні Балтійського моря відповідно до рішення Об'єднаних експедиційних сил (JFC) – об’єднння десяти північноєвропейських держав на чолі з Британією.

Минулого року в Балтійському морі стались вибухи на російських газогонах "Північні потоки", що змусило держави регіону звернути увагу на безпеку підводної інфраструктури.

У вересні союзники НАТО провели в Балтійському морі великі морські навчання, а Німеччина запропонувала Альянсу взяти на себе керівництво військово-морськими силами з регіонального морського штабу на Балтійському морі.