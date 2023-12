ВПС Британії почали навчання з виживання за Полярним колом

Королівські військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії почали навчання з виживання в Норвегії за Полярним колом, де температура сягає -20 °C.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Об'єднаного командування ВПС НАТО.

Згідно з повідомленням, під час навчань вони перевірять свої здатності до гнучкого бойового застосування: пережити напад, розосередитись в різних місцях і продовжувати діяти в надзвичайно складних умовах.

🇬🇧 personnel have conducted cold weather survival training in 🇳🇴 within the Arctic Circle with temperatures reaching -20 °C



The deployment facilitated 4th & 5th generation fighter integration with 🇬🇧Typhoons & 🇳🇴 F-35



Read more: https://t.co/05QnpyUR3R#StrongerTogether pic.twitter.com/LxLHm5VtWW