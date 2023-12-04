У Балтійському морі почались дводенні навчання з захисту підводної інфраструктури

Фінляндія, Велика Британія та Естонія протягом 4 і 5 грудня проведуть навчання в Балтійському морі з моніторингу та захисту підводної інфраструктури, а також протидії підводним військовим загрозам.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістили фінські Військово-морські сили.

У морських навчаннях трьох країн НАТО беруть участь фінські Військово-морські сили, Морська охорона прикордонної служби Фінської затоки, Королівський військово-морський флот Великої Британії і ВМС Естонії.

За словами начальника Генерального штабу Фінляндії Янне Хууско, активація плану реагування на надзвичайні ситуації JEF і посилення морської присутності НАТО в Балтійському морі є комплексними зусиллями з посилення контролю й захисту підводної інфраструктури.

"Після подій з Balticconnector багато країн Балтійського моря посилили співпрацю й запровадили національні заходи з морського спостереження. Ці навчання є черговим виявом нашої здатності разом із союзниками контролювати і захищати важливу для нас інфраструктуру", – підкреслив він.

Навчання є частиною посилення спостереження й присутності в регіоні Балтійського моря відповідно до рішення Об'єднаних експедиційних сил (JFC) – об’єднння десяти північноєвропейських держав на чолі з Британією.

Минулого року в Балтійському морі стались вибухи на російських газогонах "Північні потоки", що змусило держави регіону звернути увагу на безпеку підводної інфраструктури.

У вересні союзники НАТО провели в Балтійському морі великі морські навчання, а Німеччина запропонувала Альянсу взяти на себе керівництво військово-морськими силами з регіонального морського штабу на Балтійському морі.