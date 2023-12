ВВС Британии начали учения по выживанию за Полярным кругом

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании начали учения по выживанию в Норвегии за Полярным кругом, где температура достигает -20 °C.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Объединенного командования ВВС НАТО.

Согласно сообщению, во время учений они проверят свои способности к гибкому боевому применению: пережить нападение, рассредоточиться в разных местах и продолжать действовать в чрезвычайно сложных условиях.

