ВВС Британии начали учения по выживанию за Полярным кругом

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании начали учения по выживанию в Норвегии за Полярным кругом, где температура достигает -20 °C.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Объединенного командования ВВС НАТО.

Согласно сообщению, во время учений они проверят свои способности к гибкому боевому применению: пережить нападение, рассредоточиться в разных местах и продолжать действовать в чрезвычайно сложных условиях.

🇬🇧 personnel have conducted cold weather survival training in 🇳🇴 within the Arctic Circle with temperatures reaching -20 °C



The deployment facilitated 4th & 5th generation fighter integration with 🇬🇧Typhoons & 🇳🇴 F-35



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"Понимание вызовов, связанных с деятельностью в условиях Крайнего Севера, имеет решающее значение для успешной поддержки нашего личного состава и техники в этих условиях", – говорится в пресс-релизе.

На первом этапе учений артиллеристы, тактические связисты, медики, повара, водители и инженеры полка Королевских ВВС Британии прибыли на авиационную станцию Бардуфосс для прохождения тренировок по выживанию от Королевских ВВС Норвегии.

Впоследствии истребители RAF Typhoon перебазировались на юг на авиационную станцию Орланд для тренировок с самолетами F-35A Королевских ВВС Норвегии.

Они проводят тренировки по интеграции истребителей с целью усиления их способности действовать бок о бок друг с другом, а также серию тренировок по ближней авиационной поддержке для отработки предоставления воздушного прикрытия наземным подразделениям.

После завершения первой фазы учений в течение следующей недели личный состав и технику ВВС продолжат испытывать на прочность. Транспортный самолет A400M Atlas будет развернут для поддержки серий учений.

Во время них будут оцениваться процедуры аэромедицинской эвакуации, проверяться способности защиты сил и средств, создаваться передовой пункт дозаправки в воздухе, а также осуществляться учебные вылеты вместе с истребителями Typhoon.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Великобритания и Эстония в течение 4 и 5 декабря проведут учения в Балтийском море по мониторингу и защите подводной инфраструктуры, а также противодействию подводным военным угрозам.

Учения являются частью усиления наблюдения и присутствия в регионе Балтийского моря в соответствии с решением Объединенных экспедиционных сил (JFC) – объединения десяти североевропейских государств во главе с Британией.

В прошлом году в Балтийском море произошли взрывы на российских газопроводах "Северные потоки", что заставило государства региона обратить внимание на безопасность подводной инфраструктуры.

В сентябре союзники НАТО провели в Балтийском море крупные морские учения, а Германия предложила Альянсу взять на себя руководство военно-морскими силами из регионального морского штаба на Балтийском море.