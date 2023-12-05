Politico: Мішель скоротить візит до Китаю через погрози Орбана щодо України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель скоротить свій візит до Пекіна на тлі ризиків, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може зірвати саміт лідерів ЄС наприкінці грудня через українські питання.

Про це виданню Politico повідомив офіційний представник ЄС, пише "Європейська правда".

Мішель, який їде до Китаю на перший з 2019 року особистий саміт ЄС-Китай, "повернеться до Брюсселя, щоб продовжити обговорення з лідерами щодо подальших дій", сказав посадовець в інтерв'ю виданню Politico Brussels Playbook.

Мішель повернеться зі столиці Китаю раніше – після першого дня зустрічей у четвер. Частково це відбудеться через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб проводити переговори з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю, зазначив офіційний представник.

Мішель зустрічався з Орбаном у Будапешті минулого тижня, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб спробувати досягти компромісу, повідомив виданню Politico інший посадовець.

У листі від 4 грудня, за даними ЗМІ, Орбан закликав Мішеля зняти переговори з Україною про вступ до ЄС з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради.

Угорський прем'єр раніше написав ще один листа президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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