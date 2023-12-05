Politico: Мишель сократит визит в Китай из-за угроз Орбана по Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свой визит в Пекин на фоне рисков, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сорвать саммит лидеров ЕС в конце декабря из-за украинского вопроса.

Об этом изданию Politico сообщил официальный представитель ЕС, пишет "Европейская правда".

Мишель, который едет в Китай на первый с 2019 года личный саммит ЕС-Китай, "вернется в Брюссель, чтобы продолжить обсуждение с лидерами относительно дальнейших действий", сказал чиновник в интервью изданию Politico Brussels Playbook.

Мишель вернется из столицы Китая раньше – после первого дня встреч в четверг. Частично это произойдет из-за того, что у него нет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы проводить переговоры с лидерами ЕС без прослушивания со стороны Китая, отметил официальный представитель.

Мишель встречался с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе, пытаясь сгладить напряженность накануне саммита лидеров ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса, сообщил изданию Politico другой чиновник.

В письме от 4 декабря, по данным СМИ, Орбан призвал Мишеля снять переговоры с Украиной о вступлении в ЕС с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета.

Венгерский премьер ранее написал еще одно письмо президенту Евросовета, в котором пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

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