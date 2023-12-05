Латвія, Литва та Естонія оголосили Польщі демарш через блокаду на кордоні з Україною

Посли країн Балтії у Варшаві оголосили демарш польській владі у зв’язку з блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною, що, на їхню думку, підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню Росії.

Про це в коментарі ERR заявила речниця МЗС Естонії Бріта Кікас, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кікас, троє послів країн Балтії у Міністерстві інфраструктури Польщі оголосили демарш у зв’язку з блокуванням польсько-українського кордону. У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки", – пояснила речниця естонського МЗС.

Вона висловила сподівання, що Польща, Україна та Європейська комісія спільно знайдуть вирішення проблеми "найближчим часом", а Естонія продовжить пошук рішення з новим польським урядом.

"У міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково буде обговорюватися", – зазначила Кікас.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Раніше в Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

Україна чекає, що влада Польщі відновить переговори з перевізниками щодо припинення блокади кордону після того, як у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.