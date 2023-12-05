Опитування: Більшість українців не відмовляться від вступу до НАТО задля "миру" з РФ

Переважна більшість українців вважає неприпустимою або небажаною можливість відмови від членства в Північноатлантичному альянсі в обмін на "мир" під час переговорів із Росією.

Про це свідчить дослідження Центру "Нова Європа", яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Згідно з опитуванням, 67% українців вважають категорично неприпустимою (57%) або украй небажаною (10%) можливість відмови від вступу до НАТО або ж оголошення нейтралітету України в обмін на "мир" з РФ, і лише 12% назвали цей варіант допустимим.

71% опитаних – проти поступок Росії щодо членства в Європейському Союзі (61% вважають це взагалі неприпустимим, 10% – небажаним), й тільки 11% респондентів були б згодні підтримати такий крок.

Ще більше неприйняття викликала пропозиція відмови від повернення тимчасово окупованих Росією територій (понад 76% категорично проти, 8% вважають небажаним); скорочення української армії (83% / 5%); надання російській державного статусу (73% / 7%), зменшення суми репарацій з боку Росії (67% / 9%); та відмови від притягнення до відповідальності російських злочинців (77%; 6%).

Інше опитування показало, що в разі проведення референдуму 78% опитаних громадян України проголосували би за вступ до Євросоюзу, тоді як 77% підтримують вступ до НАТО.

Детальніше про дослідження Центру "Нова Європа" читайте у статті: Ні – поступкам щодо НАТО, так – допомозі Тайваню. Як змінилися уподобання українців за рік.