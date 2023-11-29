Лише 5% українців виступають проти вступу в ЄС і НАТО

У разі проведення референдуму 78% опитаних громадян України проголосували би за вступ до Євросоюзу, тоді як 77% підтримують вступ до НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати загальнонаціонального опитування "Динаміка ставлення українців до міжнародних союзів", що провела соціологічна група "Рейтинг" 22-23 листопада.

Згідно з ними, проти вступу до ЄС і НАТО виступають тільки 5% респондентів. Водночас в липні членство України в Євросоюзі та Північноатлантичному Альянсі підтримували більше опитанних – 85% та 83% відповідно.

Ідею вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, вважають неприйнятною більше половини респонденстів – 53%. 40% опитаних цілком або скоріше підтримують таку ідею.

Дослідження свідчить, що частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці і люди середнього віку. Згідно з ним, жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше.

Серед прихильників вступу України до НАТО ідею вступу України до Альянсу в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти.

Згідно з опитуванням, збільшилась частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати на референдумі за вступ до ЄС у разі його проведення: 3% та 14% відповідно.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді зеленому світлу може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

У середу Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог НАТО для вступу України в Альянс.

Як повідомляли, міністр Дмитро Кулеба у НАТО відкинув ідеї та пропозиції щодо територіального компромісу з РФ.