Украинцы рассказали, как относятся к идее вступления в НАТО "частями"

Треть граждан Украины считают приемлемым вариант "частичного вступления" в Североатлантический альянс как промежуточную гарантию безопасности до полной деоккупации всей территории.

Об этом свидетельствует исследование Центра "Новая Европа", которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Поскольку быстрое освобождение оккупированных территорий – а следовательно, и полноценное вступление в НАТО – не представляется реальным, у украинцев спросили о том, каким может быть наилучший "промежуточный" вариант гарантий безопасности – на то время, пока вся территория не будет освобождена.

33% опрошенных поддержали вариант, который в экспертном сообществе часто называют "западногерманским сценарием", а противники чаще упоминают как "вступление в НАТО частями".

Речь идет о том, что сначала полноценное членство в НАТО с гарантиями безопасности получила бы та территория, которую Украина контролирует, а остальная территория Украины окажется под зонтиком Альянса в будущем – после деоккупации.

На втором месте с 21% – вариант "оборонного союза" с США "с обязательствами защиты Украины армией США в случае нападения", который в Вашингтоне отвергают. Так же отвергают там размещение в Украине американских войск, что поддержали более 12%.

Еще 19% опрошенных поддерживают вариант договоров о помощи в сфере безопасности без привлечения иностранной армии, а только через предоставление оружия, то есть то, о чем сейчас ведутся переговоры с западными партнерами как о временных "гарантиях безопасности".

Напомним, одним из сторонников сценария "вступления в НАТО частями" для Украины является бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен.

В Центре "Новая Европа" отмечают: такие результаты опроса свидетельствуют, что граждане не видят эффективной альтернативы членству государства в НАТО и поэтому готовы даже на частичное членство. А еще "ответы могут свидетельствовать о том, что украинцы не очень хорошо осведомлены о деталях дискуссии о гарантиях безопасности", подчеркивают авторы исследования.

Подробнее об исследовании Центра "Новая Европа" читайте в статье: Нет – уступкам по НАТО, да – помощи Тайваню. Как изменились предпочтения украинцев за год.