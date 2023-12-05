Укр Рус Eng

Фінляндія залучила поліцію до заходів безпеки на кордоні з Росією

Вівторок, 5 грудня 2023, 17:58

Співробітники поліції Фінляндії долучилися до охорони кордону країни з Росією, який наразі повністю закритий через гібридну операцію РФ з використанням мігрантів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Прикордонна служба Фінляндії попросила у правоохоронців підтримки у забезпеченні заходів з охорони східного кордону, який простягається на понад 1200 кілометрів. 

Президент Фінляндії вважає, що штучна міграційна криза від РФ – "частина ширшого контесту"

Скільки поліцейських залучили до охорони кордону під керівництвом Прикордонної служби, не повідомляють.

"Не буду розкривати конкретні цифри, тому що це оперативна інформація. Але ці ресурси достатні, і якщо виникне потреба – їх можна додатково збільшити", – зазначив представник поліції Марко Хейккіля.

Він також підтвердив, що такі звернення прикордонників – вкрай рідкісні.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Росія шантаж мігрантами