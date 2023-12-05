Фінляндія залучила поліцію до заходів безпеки на кордоні з Росією

Співробітники поліції Фінляндії долучилися до охорони кордону країни з Росією, який наразі повністю закритий через гібридну операцію РФ з використанням мігрантів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Прикордонна служба Фінляндії попросила у правоохоронців підтримки у забезпеченні заходів з охорони східного кордону, який простягається на понад 1200 кілометрів.

Скільки поліцейських залучили до охорони кордону під керівництвом Прикордонної служби, не повідомляють.

"Не буду розкривати конкретні цифри, тому що це оперативна інформація. Але ці ресурси достатні, і якщо виникне потреба – їх можна додатково збільшити", – зазначив представник поліції Марко Хейккіля.

Він також підтвердив, що такі звернення прикордонників – вкрай рідкісні.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.