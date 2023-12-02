Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що сприяння Росії у прибутті на фінський кордон шукачів притулку є операцією не так проти Фінляндії, як "частиною ширшого контексту".

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав у телеефірі.

Президент вважає, що тиск за допомогою мігрантів спрямований не лише проти Фінляндії, та нагадав, що раніше зі схожою гібридною операцією зіткнулися Латвія, Литва і Польща.

"Дії Росії проти Фінляндії – це не щось окреме від загального контексту. У Росії ведеться війна пропаганди, Росія має на меті спантеличити Захід", – зазначив Нііністьо.

На його думку, ефект від цього може бути протилежним тому, на який сподівається Москва.

"Використання міграції як інструменту тиску викликає емоції не лише у Фінляндії, але й на європейському рівні. І це може виявитись додатковим стимулом продовжувати підтримувати Україну", – вважає президент.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.