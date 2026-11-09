У Кракові після стрілянини пройде Марш тиші за участю Туска і Навроцького

У понеділок ввечері о 20:00 за місцевим часом у Кракові відбудеться Марш тиші для вшанування пам’яті жертв суботньої стрілянини, під час якої загинуло 6 людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське видання Onet.

Збір учасників заплановано на розі головної ринкової площі та вулиці Славковської. Мета заходу – вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час суботнього нападу, та висловити солідарність із постраждалими та їхніми рідними.

Прем’єр-міністр Дональд Туск у понеділок закликав взяти участь у Марші тиші. "Сьогодні о 20:00 у Кракові давайте всі будемо разом", – написав глава уряду на платформі X.

Невдовзі офіційний профіль міста Кракова повідомив, що в заході візьмуть участь як Туск, так і президент Польщі Кароль Навроцький. Обидва політики долучаться до маршу на запрошення мера Кракова Лукаша Гібали.

Речник президента Польщі також підтвердив Onet участь Навроцького в заході.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

У квартирі стрілка польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник помер у лікарні.