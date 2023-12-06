Байден не впевнений, що балотувався б на другий термін, якби не участь Трампа

Президент США Джо Байден заявив, що він не впевнений у тому, що балотувався б на наступний термін, якби свою кандидатуру не висував його попередник Дональд Трамп.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив донорам Демократичної партії, повідомляє CNN.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б я", – сказав Байден, заявивши, що демократи "не можуть дозволити Трампу перемогти".

За даними поінформованих джерел CNN, цей коментар президента застав зненацька високопосадовців і радників кампанії Байдена.

Коли пізніше американського лідера запитали, чи буде він балотуватися, якщо Трамп не висуватиме свою кандидатуру, Байден зазначив: "Я очікую цього, але подивіться – він балотується, і я повинен балотуватися".

Раніше суддя американського штату Мічиган висловився проти застосування 14-ї поправки до Конституції США стосовно Дональда Трампа, яка забороняє обиратись до федеральних органів влади учасників "заколоту" проти держави.

Хоча позивачі, ліберальна група "Свобода слова для людей", вже оголосили намір подати апеляцію, малоймовірно, що вона змінить вирок. Аналогічних рішень, як пише АР, експерти очікують і за іншими аналогічними позовами, зокрема у штаті Колорадо.

Минулого тижня Верховний суд Міннесоти також ухвалював рішення за одним із позовів проти Трампа на підставі 14-ої поправки й дійшов висновку, що праймериз є партійним змаганням, а тому конституційне право на участь у них не є проблемою.

Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.

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