Байден не уверен, что баллотировался бы на второй срок, если бы не участие Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что он не уверен в том, что баллотировался бы на следующий срок, если бы свою кандидатуру не выдвигал его предшественник Дональд Трамп.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил донорам Демократической партии, сообщает CNN.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы я", – сказал Байден, заявив, что демократы "не могут позволить Трампу победить".

По данным информированных источников CNN, этот комментарий президента застал врасплох высокопоставленных чиновников и советников кампании Байдена.

Когда позже американского лидера спросили, будет ли он баллотироваться, если Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру, Байден отметил: "Я ожидаю этого, но посмотрите – он баллотируется, и я должен баллотироваться".

Ранее судья американского штата Мичиган высказался против применения 14-й поправки к Конституции США в отношении Дональда Трампа, которая запрещает избираться в федеральные органы власти участникам "мятежа" против государства.

Хотя истцы, либеральная группа "Свобода слова для людей", уже объявили о намерении подать апелляцию, маловероятно, что она изменит приговор. Аналогичных решений, как пишет АР, эксперты ожидают и по другим аналогичным искам, в частности в штате Колорадо.

На прошлой неделе Верховный суд Миннесоты также принимал решение по одному из исков против Трампа на основании 14-й поправки и пришел к выводу, что праймериз является партийным соревнованием, а потому конституционное право на участие в них не является проблемой.

Трамп сейчас является самым популярным кандидатом на номинацию Республиканской партии для участия в выборах президента США в 2024 году. Но над ним нависают несколько уголовных дел на федеральном уровне и в штатах Нью-Йорк и Джорджия, два из которых касаются его роли в событиях 6 января 2021 года.

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