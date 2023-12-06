У Нідерландах уперше зібрався парламент після виборів, які принесли перемогу ультраправим

У Гаазі в середу відбулось перше засідання Палати представників Нідерландів після дострокових виборів 22 листопада, на яких перемогу здобула ультраправа Партія свободи на чолі з євроскептиком Гертом Вілдерсом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANP.

У нижній палаті парламенту Нідерландів зі 150 депутатів уперше обрані 68, більшість – за списком Партії свободи. Більшість парламентарів (88) – чоловіки, 61 – жінки, ще один обранець ідентифікує себе як небінарна людина, що сталось уперше в історії законодавчого органу.

Більшість депутатів Палати представників Нідерландів народилися в 1970-х роках, водночас 18 – у 1990-х роках, що свідчить про тенденцію до поступового омолодження складу парламенту, зауважує ANP.

Нідерландські депутати, складаючи присягу, обіцяють сумлінно виконувати свої обов'язки та присягають на вірність королю й конституції країни. Першою до присяги привели представницю Народної партії за свободу і демократію Рулін Каммінгу, яка виконуватиме обов’язки спікера до обрання постійного.

Нагадаємо, Партія свободи стала найбільшою фракцією в нижній палаті парламенті, отримавши 37 місць. За нею йде альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) з 25 місцями. Народна партія за свободу і демократію чинного голови уряду Марка Рютте, яка пішла на вибори під керівництвом Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, матиме 24 мандати.

Вілдерс залишився фактично без шансів сформувати уряд з більшістю у парламенті після того, як дві найбільші партії правого спектра заявили, що не хочуть у коаліцію з Партією свободи.

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