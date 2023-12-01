У Нідерландах офіційно підтвердили перемогу ультраправих

Виборча рада Нідерландів оголосила офіційні результати виборів до парламенту, на яких перемогла антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTL Nieuws.

PVV стала найбільшою фракцією в нижній палаті парламенті, отримавши 37 місць. За нею йде альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) з 25 місцями.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яка пішла на вибори під керівництвом Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, матиме 24 мандати.

Новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом отримала 20 місць. Партія "Демократія 66" (D66) з нинішньої коаліції здобула дев'ять мандатів замість 10, як прогнозувалося раніше.

На виборах проголосували майже 10,5 мільйонів з майже 13,5 мільйонів виборців, які мають право голосу. Явка склала 77,7%, що на один відсотковий пункт нижче, ніж у 2021 році.

Раніше повідомляли, що лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс, яка перемогла на парламентських виборах у Нідерландах, вже допускає формування уряду меншості.

Вілдерс залишився фактично без шансів сформувати уряд з більшістю у парламенті після того, як дві найбільші партії правого спектра заявили у середу, що не хочуть у коаліцію з Партією свободи.

Правоцентристська партія "Новий соціальний контракт" (NSC) також заявила, що не хоче співпрацювати з ультраправими, зокрема через те, що частина їхніх задумів суперечить принципу свободи віросповідання.

Найбільша партія лівого спектра, GroenLinks-PvdA на чолі з колишнім єврокомісаром Франсом Тіммермансом, цілковито виключили можливість співпраці з Партією свободи.

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