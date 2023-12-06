В Нидерландах впервые собрался парламент после выборов, которые принесли победу ультраправым

В Гааге в среду состоялось первое заседание Палаты представителей Нидерландов после досрочных выборов 22 ноября, на которых победу одержала ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANP.

В нижней палате парламента Нидерландов из 150 депутатов впервые избраны 68, большинство – по списку Партии свободы. Большинство парламентариев (88) – мужчины, 61 – женщины, еще один избранник идентифицирует себя как небинарный человек, что произошло впервые в истории законодательного органа.

Большинство депутатов Палаты представителей Нидерландов родились в 1970-х годах, в то же время 18 – в 1990-х годах, что свидетельствует о тенденции к постепенному омоложению состава парламента, отмечает ANP.

Нидерландские депутаты, принимая присягу, обещают добросовестно выполнять свои обязанности и присягают на верность королю и конституции страны. Первой к присяге привели представительницу Народной партии за свободу и демократию Рулин Каммингу, которая до избрания спикера будет исполнять его обязанности.

Напомним, Партия свободы стала крупнейшей фракцией в нижней палате парламента, получив 37 мест. За ней следует альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) с 25 местами. Народная партия за свободу и демократию действующего главы правительства Марка Рютте, которая пошла на выборы под руководством Дилан Ешильгёз-Зегериус, будет иметь 24 мандата.

Вилдерс остался фактически без шансов сформировать правительство с большинством в парламенте после того, как две крупнейшие партии правого спектра заявили, что не хотят в коалицию с Партией свободы.

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