Підтримка України стала для декого дратівливим фактором – президент Чехії

Найвищі конституційні посадовці Чехії на зустрічі в фортеці Празький Град домовилися продовжувати підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.cz.

У цьому контексті президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків і громадян, і нагадав, що не можна відступати перед Росією та її силовими амбіціями.

За словами президента, йдеться також про безпеку чехів, оскільки існують обґрунтовані побоювання, що Росія не поважатиме міжнародне право і намагатиметься дедалі ширше впливати на події за межами своїх кордонів.

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну", – нагадав Павел, додавши, що у Росії не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала додав, що підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що Росія опиниться по сусідству зі Словаччиною і збільшить свої імперські апетити, яких вона не приховує.

Окрім Павела, Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського, на зустрічі також були присутні спікер Палати депутатів Маркета Пекарова Адамова та голова Сенату Мілош Вистрчіл.

Наступна зустріч має відбутися навесні наступного року. На зустрічі найвищі конституційні посадовці узгодили всі ключові питання та інтереси Чеської Республіки, які міністр закордонних справ Ян Ліпавський охарактеризував як безпеку та процвітання Чеської Республіки.

Нагадаємо, президент Чехії розкритикував Захід за недотримані обіцянки у постачанні зброї Україні.