Поддержка Украины стала для некоторых раздражающим фактором – президент Чехии

Высшие конституционные чиновники Чехии на встрече в крепости Пражский Град договорились продолжать поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.cz.

В этом контексте президент Чехии Петр Павел заявил, что поддержка Украины стала "раздражающим фактором" для некоторых политиков и граждан, и напомнил, что нельзя отступать перед Россией и ее силовыми амбициями.

По словам президента, речь идет также о безопасности чехов, поскольку существуют обоснованные опасения, что Россия не будет уважать международное право и пытаться все шире влиять на события за пределами своих границ.

"Если мы не хотим подчиняться, у нас нет другого выбора, кроме как поддержать Украину", – напомнил Павел, добавив, что у России не должно возникнуть ощущение, что она достигнет своих целей с помощью любой агрессии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала добавил, что поддерживая Украину, Чехия поддерживает и собственную безопасность, чтобы в будущем не случилось так, что Россия окажется по соседству со Словакией и увеличит свои имперские аппетиты, которых она не скрывает.

Кроме Павела, Фиалы и министра иностранных дел Яна Липавского, на встрече также присутствовали спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова и председатель Сената Милош Вистрчил.

Следующая встреча должна состояться весной следующего года. На встрече высшие конституционные чиновники согласовали все ключевые вопросы и интересы Чешской Республики, которые министр иностранных дел Ян Липавский охарактеризовал как безопасность и процветание Чешской Республики.

Напомним, президент Чехии раскритиковал Запад за невыполненные обещания в поставках оружия Украине.