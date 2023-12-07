У Брюсселі пройде засідання міністрів закордонних справ Східного партнерства

В Брюсселі 11 грудня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Східного партнерства – України, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Грузії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Зустріч під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збере міністрів закордонних справ ЄС та їхніх колег із п'яти з шести країн Східного партнерства. Білорусь, яка також входить до СхП, не буде представлена.

Комісар ЄС Олівер Варгеї також візьме участь у засіданні, яке розпочнеться о 18:00 за Брюсселем після завершення грудневого засідання Ради ЄС у закордонних справах.

"Міністри обміняються думками щодо Східного партнерства, підведуть підсумки його досягнень та визначать конкретні рекомендації щодо майбутнього політики", – йдеться у повідомленні.

На зустрічі міністри обговорять, як Східне партнерство може продовжувати забезпечувати задоволення потреб держав-членів та країн-партнерів, якими мають бути ключові пріоритети спільної роботи у 2024 році, як прискорити виконання Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства та як посилити співпрацю з такими регіонами, як Центральна Азія та Західні Балкани, а також синергію з іншими регіональними політиками, такими як "Чорноморська синергія".

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів ЄС 14-15 грудня, де розглядатимуть рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою і надання кандидатського статусу Грузії.

Глава угорського уряду Віктор Орбан погрожує зірвати саміт, чітко давши зрозуміти у двох листах до президента Європейської ради Шарля Мішеля, що він виступає проти переговорів про вступ із Києвом і натомість хоче провести стратегічну дискусію щодо підтримки Євросоюзом України.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.