У Брюсселі пройде засідання міністрів закордонних справ Східного партнерства
В Брюсселі 11 грудня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Східного партнерства – України, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Грузії.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Зустріч під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збере міністрів закордонних справ ЄС та їхніх колег із п'яти з шести країн Східного партнерства. Білорусь, яка також входить до СхП, не буде представлена.
Комісар ЄС Олівер Варгеї також візьме участь у засіданні, яке розпочнеться о 18:00 за Брюсселем після завершення грудневого засідання Ради ЄС у закордонних справах.
"Міністри обміняються думками щодо Східного партнерства, підведуть підсумки його досягнень та визначать конкретні рекомендації щодо майбутнього політики", – йдеться у повідомленні.
На зустрічі міністри обговорять, як Східне партнерство може продовжувати забезпечувати задоволення потреб держав-членів та країн-партнерів, якими мають бути ключові пріоритети спільної роботи у 2024 році, як прискорити виконання Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства та як посилити співпрацю з такими регіонами, як Центральна Азія та Західні Балкани, а також синергію з іншими регіональними політиками, такими як "Чорноморська синергія".
Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів ЄС 14-15 грудня, де розглядатимуть рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою і надання кандидатського статусу Грузії.
Глава угорського уряду Віктор Орбан погрожує зірвати саміт, чітко давши зрозуміти у двох листах до президента Європейської ради Шарля Мішеля, що він виступає проти переговорів про вступ із Києвом і натомість хоче провести стратегічну дискусію щодо підтримки Євросоюзом України.
Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.