Європейські оборонні компанії закликають серйозніше ставитися до російських гібридних загроз, зокрема можливих диверсій, шпигунства та нападів на працівників.

Про це Financial Times розповіли керівники Saab, Nammo та KNDS, пише "Європейська правда".

Генеральний директор оборонної компанії Saab Мікаель Йоханссон вважає, що Європа не може сприймати російські гібридні атаки як частину повсякденного життя.

Йоханссон зазначив, що ризик полягає в тому, що "межа того, що вважається нормальним, постійно зміщується, і це саме те, чого вони прагнуть".

Окрім цього, за його словами, "українські зацікавлені сторони постійно наголошують, що до цього треба ставитися серйозно і єдине, що вони (росіяни) розуміють, – це стримування".

"Я вважаю, що це справді так", – додав генеральний директор Saab.

Мортен Брандтзег, генеральний директор норвезької оборонної групи Nammo, сказав виданню про те, що зараз "зросла небезпека диверсійних атак та нападів на наших співробітників".

"Немає сумнівів, що це також є своєрідною гібридною діяльністю", – сказав він.

Також двоє керівників компанії Nammo заявили, що помітили значне збільшення кількості російськомовних жінок у місцевих додатках для знайомств, а також китайських секс-працівниць у місцевому готелі, що, на їхню думку, було спробою влаштувати "медову пастку".

Брандтзег сказав, що Nammo та інші оборонні компанії посилили заходи безпеки після того, як американські та німецькі розвідувальні служби викрили російський замах на Арміна Паппергера, генерального директора Rheinmetall.

"Загальновідомо, що Путін не схвалює підтримку України з боку західної оборонної промисловості, але ми пишаємося тим, що допомагаємо вільним країнам у накопиченні військових запасів, а також підтримуємо Україну. Тож це частина повсякденного життя, яке ми зараз ведемо в оборонній галузі", – зазначив він.

Своєю чергою, Марсель Гріснігт, виконавчий віцепрезидент з питань міжнародного розвитку підприємства двох європейських виробників бронетехніки KNDS, заявив, що об’єкти оборонної промисловості слід класифікувати як критичну інфраструктуру.

Гріснігт зазначив, що KNDS закликає до створення "системи національних та міжнародних нормативних актів".

"Усі говорять про оперативну готовність з військового погляду. Але для мене готовність – це також захист критичної інфраструктури, зокрема оборонної промисловості", – додав він.

Напередодні писали, що британські компанії та організації, які надають допомогу Силам оборони України, зокрема постачають компоненти зброї, обладнання або логістичну підтримку, отримали попередження від уряду про те, що можуть стати мішенню російських диверсійних атак.

У жовтні у Данській службі національної безпеки та розвідки (PET) заявили, що Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну.