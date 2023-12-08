Зеленский подписал изменения в закон о нацменьшинствах, необходимые для движения в ЕС

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал закон №10288-1 об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения к членству в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует карточка закона на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал закон в тот же день, когда его за основу и в целом одобрила Верховная Рада. Он, напомним, необходим, чтобы учесть экспертную оценку Совета Европы и выполнить критерий Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Изменения предусматривают, что:

- частные вузы могут свободно выбирать язык обучения, который является официальным языком ЕС, если также обеспечивают преподавание украинского языка как отдельной дисциплины;

- в классах с обучением на языках нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС, гарантируется право на использование языка нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;

- представители нацменьшинств Украины, языки которых являются официальными языками ЕС и которые начали обучение в школе до 1 сентября 2018 года на языке своего меньшинства, могут учиться в младшей и средней школе согласно правилам, которые действовали до вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Соавтор законопроекта, член комитета Владимир Вятрович заявлял, что все нововведения не будут распространяться на русский язык как язык государства-агрессора, "и не на 5 лет, как планировало правительство, а бессрочно".

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что проект закона будет содержать дополнительные предохранители, которые сделают невозможным просачивание российских нарративов и пропаганды.

Также чиновница говорила, что новый законопроект, направленный на защиту нацменьшинств, не предусматривает расширения возможностей для русского языка.